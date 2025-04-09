Регуляторы потребуют честно раскрывать реальные условия по депозитам

Банк России и Федеральная антимонопольная служба разрабатывают официальные рекомендации для финансовых организаций, которые обяжут их прозрачно информировать клиентов о реальных условиях вкладов, сообщает газета «Известия» .

Как заявил изданию глава службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута, проблема с вводящей в заблуждение рекламой сохраняется с лета 2024 года.

Основная претензия регуляторов — банки активно рекламируют завышенные процентные ставки, умалчивая о многочисленных условиях их получения. Клиенты часто узнают о подводных камнях только при подписании договора, когда обещанная доходность оказывается недостижимой.

Новые правила потребуют от кредитных организаций сразу указывать все требования для получения заявленного процента — как в рекламе, так и на официальных сайтах.

«Доходность должна соответствовать договору, а все ограничения необходимо показывать клиенту сразу», — подчеркнул Мамута.

Официальные разъяснения планируется направить банкам до конца текущего месяца.