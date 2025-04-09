Китай жестко ответил США на угрозы Трампа о тарифах

сегодня в 03:25

Посольство КНР в Вашингтоне отвергло риторику Белого дома о возможной «щедрости» в случае уступок Китая по торговым вопросам, сообщает РИА Новости .

Китайская сторона заявила, что диалог возможен только на условиях равноправия, и потребовала немедленной отмены американских пошлин.

Пекин осудил «одностороннее экономическое запугивание» со стороны США и выразил готовность к продолжительным контрмерам в рамках международного права.

«Угрозы и шантаж не работают с КНР. Китайцы не смутьяны, но и не дрогнут перед трудностями», — сказано в заявлении.

Ранее Вашингтон повысил импортные пошлины на товары из Китая до 104%.