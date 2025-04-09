Китай жестко ответил США на угрозы Трампа о тарифах
«Китайцы не смутьяны»: Пекин требует отменить пошлины США
Посольство КНР в Вашингтоне отвергло риторику Белого дома о возможной «щедрости» в случае уступок Китая по торговым вопросам, сообщает РИА Новости.
Китайская сторона заявила, что диалог возможен только на условиях равноправия, и потребовала немедленной отмены американских пошлин.
Пекин осудил «одностороннее экономическое запугивание» со стороны США и выразил готовность к продолжительным контрмерам в рамках международного права.
«Угрозы и шантаж не работают с КНР. Китайцы не смутьяны, но и не дрогнут перед трудностями», — сказано в заявлении.
Ранее Вашингтон повысил импортные пошлины на товары из Китая до 104%.