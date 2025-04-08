Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104%

Власти Соединенных Штатов приняли решение повысить импортные пошлины на товары из Китая до 104%, сообщает американский телеканал Fox News .

«Дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по восточному времени (19:00 по Москве), поскольку Китай не снял свои ответные меры», — говорится в сообщении со ссылкой на Белый дом.

Телеканал отметил, что дополнительные пошлины на китайские товары вводятся с 9 апреля.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности ужесточить меры, если Китай не прекратит ответные действия в торговом противостоянии. При этом Пекин намерен защищать свои интересы в торговой войне с США.