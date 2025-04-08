Китай ответил на угрозы Трампа о новых пошлинах

сегодня в 00:39

Пекин заявил о готовности защищать свои интересы в торговой войне с США

Китайское посольство в Вашингтоне официально отвергло давление со стороны американской администрации, пообещав твердо отстаивать национальные интересы страны, сообщает RT.

Этот ответ последовал после новых угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 50-процентные пошлины на китайские товары.

Ранее Трамп заявил о готовности ужесточить меры, если Китай не прекратит ответные действия в торговом противостоянии. В посольстве КНР подчеркнули, что подобные угрозы не заставят Пекин отступить от защиты своих законных экономических прав.

Агентство AFP отмечает, что заявление китайской стороны отражает жесткую позицию руководства страны в условиях продолжающегося торгового спора с Вашингтоном, который уже негативно сказался на мировой экономике.