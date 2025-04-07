Политолог прокомментировал тарифное противостояние США и Китая

«Противостояние США и Китая уже отражается в России через цены на энергоносители. Их стоимость упала более чем на 8%. Соответственно, при таком темпе Brent может опуститься до 63 долларов, а затем немного откатиться. Однако, если Brent уйдет ниже 60, а Urals, например, ниже 50 или 52 долларов, это станет серьезным фактором для бюджета, поскольку треть российских доходов обеспечивается нефтегазом», — отметил он.

Замедление темпов экономического роста в мире может привести к уменьшению объемов потребления энергии, особенно в Китае, на который приходится больше половины прироста мирового энергопотребления. Учитывая, что Китай и Индия вместе потребляют свыше половины общемирового объема, любое замедление китайской экономики может нанести серьезный удар по энергетическому сектору. Из-за введенных США пошлин темпы роста китайской экономики могут снизиться на 0,7%, что при целевом показателе в 5,5% может привести к снижению до 4,3%, а это является негативным фактором с точки зрения потребителя, добавил политолог.

По словам Абзалова, Китай является одним из крупнейших потребителей энергоресурсов. Если рынки отреагируют краткосрочно, и американская сторона проявит готовность к смягчению мер, то переговоры могут начаться оперативно. В поле зрения окажутся различные страны, включая Израиль, Камбоджу, Вьетнам и, вероятно, Индию. Если же противостояние примет затяжной характер, это может существенно повлиять на темпы экономического роста, а следовательно, и на потребление энергоносителей для России. Это может привести к снижению цен на энергоносители, что повлечет за собой уменьшение поступлений в бюджет, и увеличению импорта, поскольку Китаю потребуется перенаправить импорт с американского рынка. Вероятно, Европейский Союз также введет ограничения на китайские товары. Основное давление, скорее всего, будет оказано на рынки развивающихся стран, включая страны СНГ и Юго-Восточную Азию. Это может привести к снижению цен, с одной стороны, и созданию условий для выживания внутренних производителей, с другой. В конечном итоге, это создаст значительное давление на валютную составляющую, считает эксперт.

Следует учитывать, что пока конфликт не разрешен, Китай проявляет осторожность в вопросах платежей, что усложняет схемы проведения транзакций, добавил он. По мнению Абзалова, Китай, возможно, будет более гибким в этих вопросах, но дальнейшая эскалация противостояния может привести к увеличению таможенных пошлин со стороны обеих стран, что повлечет за собой серьезные последствия. Россия, как и другие страны, подвержена влиянию этих процессов, поэтому сырьевые товары, особенно металлы, нефть и газ, могут столкнуться со значительным давлением. Ключевые решения будут приниматься в начале и в середине недели, отметил политолог. В понедельник министры экономики стран ЕС проведут заседание для формирования общей позиции, а позднее американская сторона может объявить о первых смягчениях. Затем, в четверг, последует ответ Китая. Абзалов отметил, что основная часть санкций и тарифов, превышающих базовую ставку в 10%, вступит в силу в середине недели, после чего Китай примет ответные меры. Таким образом, ситуация в экономике будет определяться решениями, принятыми в начале и в середине недели, от которых будет зависеть, будут ли тенденции краткосрочными или долгосрочными. Если удастся прийти к соглашению, рынки смогут адаптироваться к новым условиям, заключил эксперт.