РИАМО - 22 мар. В столице стартовал прием заявок на участие в конкурсе авторских экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!». Поучаствовать в конкурсе могут как профессиональные гиды, так и любители, интересующиеся историей города, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

«Авторские экскурсионные маршруты, заявленные на конкурс, могут быть любыми — пешеходными или велосипедными, историческими или литературными. Главное, чтобы они отражали культурное и архитектурное наследие Москвы», — рассказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Прием заявок продлится до 21 апреля включительно на официальном сайте конкурса. Там же будут опубликованы маршруты победителей. 12 лучших работ конкурса выберет экспертное жюри, еще 5 работ-лидеров – участники голосования на портале «Активный гражданин».

Итоги конкурса станут известны в июле 2022 года. Все финалисты получат дипломы и памятные подарки, а тех, кого выберут в онлайн-голосовании, дополнительно наградят специальными призами от проекта «Активный гражданин».

В состав жюри войдут представители городского комитета по туризму, комитета общественных связей и молодежной политики, департамента культурного наследия, программы мэра Москвы «Мой район», ВДНХ, Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров и других организаций. Кроме того, оценивать работы конкурсантов будут победители прошлых лет — экскурсоводы Дмитрий Максименко и Андрей Леднев.

Конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!» проходит в третий раз. Впервые он состоялся в 2020 году. Тогда на участие в проекте поступило более 260 заявок, а победителями стали 15 конкурсантов. В список лучших маршрутов вошла экскурсия «Остров Сыромятники», прогулка по парковым территориям «Зеленое кольцо Москвы» и маршрут «Полет на машине времени по необычной Таганке».

В прошлом году оригинальными предложениями познавательных прогулок поделились более 300 человек. Среди маршрутов экспертное жюри выделило «Велопрогулку по самому зеленому округу Москвы», а также экскурсию «Заправлены в планшеты космические карты!». Первая была посвящена истории Зеленограда, а вторая — местам, связанным с жизнью выдающегося конструктора, создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева.

Самая юная участница конкурса, которой в прошлом году было 13 лет, завоевала симпатию жюри экскурсией на тему «Можно ли изучать Москву по конфетным фантикам?». Ее прогулка предполагала посещение исторических зданий, изображенных на обертках конфет.

Конкурс «Покажи Москву!» призван помочь популяризации туристических профессий — гидов, экскурсоводов, организаторов туров по столице и другим городам России. По данным московского комитета по туризму, в столице работают более 1,7 тыс. аккредитованных гидов-переводчиков, проводящих экскурсии на 27 языках, и более 2 тыс. экскурсоводов, работающих на русском языке.