Совещание по реализации плана капитального ремонта прошло в Чехове

На рабочей встрече в Чехове, посвященной вопросам выполнения программы капитального ремонта на 2026 год, собрались представители Фонда капремонта, администрации округа, компаний-подрядчиков, управляющих организаций, а также сами жители. Участники совещания заострили внимание на сроках, в которые необходимо завершить работы по двум объектам: ремонт плоской кровли в доме № 1 и обновление фасада в доме № 1А на улице Дружбы. Планируется, что все мероприятия будут закончены не позднее апреля, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подрядчикам еще раз указали на важность соблюдать правила культуры производства работ, а также требования техники безопасности.

Для собственников квартир в многоквартирном доме № 1, расположенном на улице Спортивной в селе Любучаны, разъяснили, в каком порядке будет проходить ремонт плоской кровли. Им представили схему взаимодействия между Фондом, подрядной организацией и специалистами строительного контроля. Кроме того, жителям рассказали, какие именно материалы будут применяться на этом объекте.

Местная администрация помогла организовать доступ внутрь жилых помещений в доме № 43 по улице Чехова. Это потребовалось для того, чтобы провести ремонт внутридомовых инженерных систем, а именно: холодного водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.

Проведенная встреча позволила четко распределить обязанности между всеми участниками и определить дальнейшие шаги по выполнению программы капремонта на территории округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

