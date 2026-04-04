Зеленский прилетел в Турцию с неанонсированным визитом

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где проведет ряд встреч. Его визит в Турцию ранее не был анонсирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отмечается, что Зеленский прилетел в Стамбул в субботу. Турецкие СМИ поделились кадрами, как самолет главы киевского режима приземляется в аэропорту города.

У Зеленского запланированы встречи, в ходе которых будет обсуждаться переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине и другие вопросы.

Накануне Эрдоган созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили ситуации в зоне Персидского залива и на Украине.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.