РИАМО - 21 мар. Светодинамический музыкальный фонтан в парке московского музея-заповедника «Царицыно» расконсервировали после зимы. Начались работы по подготовке фонтана к открытию. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации светодинамического фонтана. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывается специальным надувным куполом. Сегодня конструкция была демонтирована, стартовали работы по подготовке фонтана к открытию», - рассказал Бирюков.

Он добавил, что перед началом сезона эксплуатации сооружение промоют специальным раствором и тщательно проверят работу всех систем.

«Инженерная часть фонтана включает в себя 82 насоса, около четырех тысяч светильников и музыкальную установку. Все оборудование продиагностируем и при необходимости отремонтируем», - подчеркнул Бирюков.

По словам заммэра, светодинамический фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей и пользуется постоянной популярностью у горожан. Он был запущен в апреле 2007 года вместе с открытием парка после масштабной реконструкции.

Подсветка сооружения осуществляется при помощи подводных светильников. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют фонтану создавать неограниченное количество художественных композиций.