РИАМО - 21 мар. В отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем статьям, сообщает Федеральное агентство новостей.

Гордон обвиняется в призывах вести агрессивную войну. Так, в прямом эфире украинского телеканала он призвал к уничтожению российских военнослужащих, сообщил заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил и разместил видеозапись своего выступления на Youtube.

Сейчас следствие проводит необходимые экспертизы, чтобы оценить высказывания журналиста.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов примут меры, чтобы объявить Гордона в розыск.