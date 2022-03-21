РИАМО - 21 мар. Рэпер и предприниматель Тимати намерен открыть в столице новую сеть крафтового фастфуда. Для этого он подал заявку на получение гранта от правительства Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Он отметил, что не планирует заменить ушедший с российского рынка McDonald’s, так как его проект имеет иные идею и масштаб. Кроме того, Тимати заявил, что продукция будущей сети будет полностью российского производства.
«Мак» - это промышленный масштаб, мы стартуем с крафтовым фастфудом, соответственно качество при равном чеке будет много выше. Обкатать и удержать его на объеме 5-10 точек реально, далее по потребности рынка можем вырасти в пищевого гиганта», – добавил Тимати.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о предоставлении грантов российским предпринимателям, которые решат создать или расширить сеть быстрого питания на территории столицы. Размер грантов будет зависеть от площади открываемых точек и особенностей их работы.
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