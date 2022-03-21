РИАМО - 21 мар. Рэпер и предприниматель Тимати намерен открыть в столице новую сеть крафтового фастфуда. Для этого он подал заявку на получение гранта от правительства Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Подал заявку на получение гранта от правительства Москвы, так как по своему скромному мнению, имею лучшую в стране экспертизу в фастфуде. Планирую за год освоить около пяти точек для старта», – заявил музыкант.

Он отметил, что не планирует заменить ушедший с российского рынка McDonald’s, так как его проект имеет иные идею и масштаб. Кроме того, Тимати заявил, что продукция будущей сети будет полностью российского производства.

«Мак» - это промышленный масштаб, мы стартуем с крафтовым фастфудом, соответственно качество при равном чеке будет много выше. Обкатать и удержать его на объеме 5-10 точек реально, далее по потребности рынка можем вырасти в пищевого гиганта», – добавил Тимати.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о предоставлении грантов российским предпринимателям, которые решат создать или расширить сеть быстрого питания на территории столицы. Размер грантов будет зависеть от площади открываемых точек и особенностей их работы.