РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Подольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение для местного жителя. Он обвиняется в убийстве мужчины за оскорбления, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель Подольского городского прокурора, советник юстиции Денис Капуза.

Преступление было совершено 16 декабря 2021 года с 20:00 до 22:35. Ранее судимый за убийство житель Подольска в состоянии алкогольного опьянения вблизи магазина в микрорайоне Климовск поссорился из-за нецензурных оскорблений в свой адрес с мужчиной. Он напомнил приятелю о том, что уже отсидел 14 лет, и заявил о недопустимости подобного обхождения с ним.

Потерпевшему было нанесено не менее двух ударов ножом в область жизненно-важных органов, в том числе в лицо и туловище. После чего подозреваемый скрылся с места преступления и выбросил нож у заброшенного дома. Смерть потерпевшего наступила от колото-резаного ранения на груди возле сердца. Спустя три дня после преступления убийца явился в полицию с повинной, выдал нож и дал подробные показания по обстоятельствам содеянного.

Подольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по обвинению мужчины, который совершил убийство. Мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.