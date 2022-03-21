РИАМО - 21 мар. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ ударом из высокоточного оружия уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и склада с боеприпасами, которые располагались в одном из торговых центров на окраине Киева, сообщает Газета.ru.

Конашенков отметил, что в районе Виноградарь на окраине Киева украинские националисты в течение нескольких дней вели обстрелы из РСЗО по российским военным, прикрываясь жилыми домами.

Для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня использовалась территория торгового центра. Местоположение орудия противника было выявлено на видеокадрах объективного контроля, координаты подтвердила российская разведка.

«Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре», — рассказал Конашенков.

По словам Конашенкова, западные СМИ должны обратить внимание на доказательства Минобороны РФ о том, что во время боев с российскими военными украинские националисты используют жилые дома и социальные объекты в качестве живого щита.