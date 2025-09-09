Мирзоев предложил ввести подготовительные курсы для детей-мигрантов

Председатель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев заявил, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка не способствует их интеграции, и предложил заменить его подготовительными курсами, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Председатель ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев выступил против обязательного тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Он отметил, что дети не виноваты в сложившейся ситуации и нуждаются в поддержке для успешной адаптации.

«Я отношусь к этому отрицательно, потому что дети не виновны ни в чем. Мы постоянно говорим, что у нас основная проблема в миграции — это незнание русского языка. Но для того, чтобы люди интегрировались, адаптировались, с детства надо их обучать», — пояснил Мирзоев.

Он предложил ввести подготовительные курсы для детей мигрантов, чтобы они могли изучать язык, культуру и традиции, а также легче адаптироваться к местным условиям. По его мнению, такие меры будут способствовать успешной интеграции в общество.

Мирзоев также выступил против ограничения количества детей мигрантов в одном классе. Он подчеркнул, что наличие учеников, не владеющих русским языком, не влияет на общую успеваемость.

«Это стереотипы, что если 2-3 ученика не знают русский язык, то это отражается на знаниях других учащихся», — отметил он.

Кроме того, Мирзоев прокомментировал инициативу по ограничению работы мигрантов в такси. Он считает, что такие меры приведут к появлению нелегальных перевозчиков и негативно скажутся на ценообразовании и безопасности. Эксперт подчеркнул важность создания условий для здоровой конкуренции на рынке труда.