Грузовой корабль «Прогресс МС-30» покинул МКС

сегодня в 19:49

Грузовой корабль «Прогресс МС-30» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента МКС во вторник. Это произошло в 18:45 по московскому времени, сообщает Telegram-канал госкорпорации «Роскосмос».

Включение двигателя корабля на торможение должно произойти в 21:59 по московскому времени. Корабль войдет в слои атмосферы Земли и распадется на части.

Несгоревшие фрагменты упадут в южной части Тихого океана. Они приземлятся в районе, где морские суда не ходят.

«Прогресс МС-30» прибыл на МКС в начале марта. Он доставил туда почти 2,6 тонны грузов.