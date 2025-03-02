Грузовой корабль «Прогресс МС-30» пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-30» пристыковался к Международной космической станции, сообщается в Telegram-канале"Роскосмоса».
«Сегодня в 02:02 мск „Прогресс МС-30“ в автоматическом режиме причалил к модулю „Звезда“», — говорится в сообщении.
Он доставил топливо, питани и новый скафандр для российских космонавтов
Сейчас на МКС находятся россияне Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также американцы Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.