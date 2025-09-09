Подмосковные организаторы выборов отработали действия в нештатных ситуациях

Чтобы Единый день голосования состоялся, избирательные комиссии беспокоятся не только о правильности проведения и доступности выборов, но и их безопасности. Члены ТИК и УИК в Подмосковье завершили тренировк правил поведения в случае чрезвычайных происшествий, сообщил Telegram-канал Мособлизбиркома.

Члены комиссий отработали свои действия при попытках нарушения общественного порядка, обнаружении подозрительных предметов, а также при пожаре и эвакуации лиц, находящихся в помещении для голосования.

В завершении провели разбор ошибок и обсудили рекомендации по повышению скорости и эффективности реагирования.

Проголосовать в ЕДГ2025 могут избиратели только 9 округов, в которых в этом году пройдут выборы — Балашихи, Дмитровского округа, Лыткарино, округа Молодежный, Подольска, Фрязина, Шатуры, Электростали и Луховиц.

Выборы пройдут 14 сентября на 593 участках. 1060117 избирателям предстоит выбрать 196 депутатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.