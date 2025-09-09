РСТ: Евросоюз вряд ли решится на полный запрет на визы для россиян

В Сети появился слух о том, что Евросоюз может полностью наложить запрет на выдачу виз для россиян. Однако в Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что такой сценарий маловероятен, но процесс получения виз действительно может стать сложнее, пишет ТАСС .

Портал Euractiv 9 сентября сообщил о возможном включении ужесточения визовых требований для россиян в новый санкционный пакет ЕС. Эксперты отрасли предполагают, что усложнение может произойти через уменьшение доступных квот для подачи документов и увеличение времени их обработки.

Также не исключается введение более строгого контроля за использованием виз по назначению, когда, например, обладателям визы одной страны Шенгена могут отказать во въезде в другую.

Ранее сообщалось, что запрет на выдачу виз для россиян может войти в 19-й пакет санкций, над которым работают в Евросоюзе. Также глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что новый пакет санкций может ограничить передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны.