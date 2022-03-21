РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. МУ МВД России «Балашихинское» просит граждан помочь в установлении личности и местонахождения мужчины, подозреваемого в совершении преступления, сообщает пресс-служба ведомства.

«Разыскивается мужчина славянской внешности, на вид 18-20 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы светлые, короткие, глаза светлые», - говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции устанавливается личность и местонахождение гражданина, согласно фотороботу.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8-926-752-60-39; 8-495-524-48-17.