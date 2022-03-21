РИАМО - 21 мар. Петрушка добавит свежий весенний аромат бутербродам, запеканкам, соусам и сырам. Кроме того, эта зелень помогает повысить настроение, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

В петрушке есть литий, который применяется в аптечных антидепрессантах. Он снижает нервное возбуждение и быстро успокаивает.

Эта зелень известна и высоким содержанием клетчатки, одним из самых высоких показателей по содержанию антиоксидантов.

Нарезанная свежая или сушеная петрушка в сочетании с тимьяном и лавровым листом входит во французскую комбинацию трав, называемых «букетом гарни». Такая смесь широко используется в приготовлении супов, бульонов, тушеных блюд, соусов, для улучшения их аромата и вкуса.

Кроме того, чай из петрушки является традиционным средством от колик, расстройства желудка и кишечных газов. А зелень петрушки используется в косметологии для производства масок, лосьонов, позволяющих заботиться о коже и волосах.