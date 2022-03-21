РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В подмосковном Подольске оштрафовали на 7 тыс. рублей местного жителя, который срубил себе ель перед Новым годом, сообщила помощник подольского городского прокурора младший советник юстиции Татьяна Петрякова.

Подольская городская прокуратура напомнила любителям бесплатных новогодних украшений, что в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений. В конце декабря 2021 года в лесных массивах на территории городского округа Подольск задержали несколько граждан за вырубку елей.

Мировой судья Подольского судебного района Московской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который совершил незаконную порубку деревьев в лесном массиве на территории городского округа 26 декабря.

В отношении подозреваемого 14 февраля суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей.

Городская прокуратура обратила внимание, что таких граждан в округе немало. Всех, кого задержали и задержат в будущем при совершении подобных преступлений, будут привлекать к уголовной ответственности по всей строгости закона.