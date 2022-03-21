РИАМО - 21 мар. В Одинцовском округе приступили к реконструкции участка Мякининского шоссе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы закончить планируется во втором квартале 2023 года. Об этом сообщает министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Работы идут на участке от трассы М-9 «Балтия» до МКАД. Общая протяженность реконструируемого участка составит 2,8 км.

«Сейчас обустраивается стройгородок, идет производство геодезических работ и установка дорожных знаков в соответствии со схемой организации дорожного движения на период реконструкции, а также подготовка к переустройству инженерных коммуникаций», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он напомнил, что реализация проекта улучшит транспортные связи между Новорижским шоссе, деревней Мякинино и строящимся микрорайоном ЖК «Спутник». Там сейчас планируется к реализации современный бизнес-кластер на более чем 20 тыс. новых рабочих мест.

Дорога будет расширена до 4 полос движения. Кроме того, будет проведено устройство пешеходной зоны и проложены велодорожки и новые инженерные коммуникации. Также будут установлены остановки для общественного транспорта и линия уличного освещения.

Реконструкция участка дороги обеспечит подъезд к ТПУ «Липовая Роща» с планируемой станцией метро. После запуска метрополитена время в пути от станции «Липовая Роща» до станции «Деловой центр» займет не более получаса.