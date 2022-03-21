РИАМО - 21 мар. 23 марта с 11:00 до 13:00 специалисты управления Росреестра по Московской области проведут горячую телефонную линию по вопросам осуществления госрегистрации договоров участия в долевом строительстве, сообщает пресс-служба ведомства.

Физические и юридические лица смогут узнать порядок представления заявлений и документов на государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве, договора об уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве.

Также с помощью горячей линии можно узнать о документах, которые нужны для госрегистрации договора участия в долевом строительстве, договора об уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве; о сроках осуществления гос регистрации договора участия в долевом строительстве.

Специалисты также смогут рассказать о размерах госпошлины за госрегистрацию договора участия в долевом строительстве, договора об уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве.

Звонки будут принимать по телефону: 8 (495) 223-45-41.