Врачи Подмосковья спасли пациента с тяжелым инсультом

В Ступинскую клиническую больницу по санитарной авиации был доставлен 75-летний пациент из Домодедова с острой окклюзией внутренней сонной артерии головного мозга. Врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики провели тромбоаспирацию и тромбэкстракцию, выполнили ангиографию и стентирование артерии — это помогло сохранить пациенту жизнь и минимизировать последствия инсульта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Пациенту проведена тромбоаспирация и стентирование из-за выраженного стеноза сонной артерии. Благодаря слаженной работе, пациент был спасен и уже через неделю после операции выписался с минимальным неврологическим дефицитом. Впереди его ждет реабилитация», — отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Петр Золотарев.

Высокотехнологичная медицинская помощь в Ступинской клинической больнице позволяет получать качественное лечение жителям не только Ступино, но и ближайшие города. Проведение подобных операций существенно увеличивает шансы на восстановление после инсульта и сокращает реабилитационный период у пациентов старшего возраста.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.