В Королеве приступили к благоустройству «народных» троп

К работам по обустройству важных для жителей пешеходных дорожек приступили на Октябрьском бульваре в Королеве. Здесь тропинка проходит вдоль школы № 5, ей активно пользуются школьники и их родители, а также жители микрорайона. Протяженность дорожки — около 300 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие уже убрали старое покрытие, провели дренаж, установили бордюрный камень и приступили к обустройству песчано-щебеночной подушки. В ближайшее время с территории уберут весь строительный мусор, а затем начнут укладку асфальта.

Еще одна обновленная дорожка скоро будет доступна королевцам на улице 50-летия ВЛКСМ, здесь уже проведены необходимые подготовительные работы, на днях появится и новое асфальтовое покрытие.

Всего в этом году в Королеве обустроят 12 пешеходных дорожек, их выбрали сами жители. В основном это протоптанные горожанами тропинки, которые людям удобно использовать для сокращения пути до социальных объектов и остановок общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.