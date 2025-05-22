9 млрд рублей выделят в Подмосковье на поддержку малого и среднего бизнеса

В 2025 году на поддержку малого и среднего бизнеса Московской области выделено 9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Общий объем поддержки, который в 2025 году смогут получить подмосковные субъекты МСП, превысит 9 млрд рублей. Это как прямая финансовая поддержка, например, в виде льготных займов, так и косвенная, например, поручительства регионального гарантийного фонда, которые позволят предприятиям привлечь финансирование. Получателями поддержки станут порядка 2,5 тыс. малых и средних предприятий Московской области», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках региональной поддержки МСП в этом году доступны программы субсидирования, микрозаймы, поручительства, а также льготные кредиты.

Подробно узнать о мерах поддержки бизнеса можно на инвестиционном портале Московской области. Информация о датах конкурсных отборов размещена в разделе «Календарь инвестора».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.