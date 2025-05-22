Величественное дерево стало свидетелем многих исторических событий и изменений в России на протяжении веков. Ему около двухсот лет, возможно, это именно тот дуб, о котором писал Лев Толстой в романе «Война и мир». Дерево находится у пешеходной дорожки к роднику у главного здания усадьбы. Многим бросается в глаза необычное строение дуба «с талией». Внутри него большое дупло, в котором живут животные и птицы. Кора его в глубоких морщинах. Чтобы обхватить дерево, нужно три-четыре человека.

Конкурс проходит на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» с 1 мая до 1 августа. Победитель получит сертификат на обследование и проведение оздоровительных мероприятий, которые необходимы старовозрастным деревьям Сухановского парка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.