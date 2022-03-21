РИАМО - 21 мар. Представители министерства иностранных дел РФ заявили, что Россия не будет продолжать дальнейшие переговоры с Японией по мирному договору, сообщает News.ru.

Причиной для такого решения стали односторонние ограничения, введенные против Москвы. В ответ Россия прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курильские острова.

Также Россия не будет контактировать с Японией о налаживании совместного хозяйства на Курилах.

Ранее власти Японии ввели санкции против России. Так, страна не будет поставлять в РФ полупроводники, устройства связи, датчики, и другие устройства. Экспортные санкции коснулись 49 российских компаний, организаций и ведомств, в том числе ФСБ и ГРУ.

Такое решение было принято на фоне проведения спецоперации российских вооруженных сил в Украине. Ее главными задачами называются демилитаризация этой страны.