РИАМО - 21 мар. Боевое применение ракетного комплекса «Кинжал» на территории Украины подтвердило его эффективность в уничтожении хорошо защищенных объектов. Об этом сообщает Газета.ru.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игорь Конашенкова, «Кинжал» был запущен с дальности более 1 тыс. км. Время полета ракеты составило менее 10 минут.

В результате удара были уничтожены подземные хранилища авиасредств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» в Делятине в Ивано-Франковской области и крупные склады ГСМ в Константиновке в Николаевской.

9-А-7660 «Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Они предназначены для ударов по стратегически важным целям.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин.