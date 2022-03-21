РИАМО - 21 мар. Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско в рамках партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» проверил цены в продуктовом магазине и отметил рост цен, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рейде участвовал депутат совета Люберец от «Единой России» Сергей Непомнящий и заместитель главы администрации муниципалитета Александр Семенов. Они оценили наличие товаров первой необходимости – круп, сахара, молочной продукции, масла.
Представитель магазина подчеркнула, что рост цен на некоторые виды товаров – вынужденная мера, чтобы не создавался дефицит товаров.
Администрация магазина заверила проверяющих, что уровень цен стабилизируется. Сотрудники следят за наличием ассортимента продуктов и своевременно заказывают у производителей поставки необходимого товара.
Дениско добавил, что товары первой необходимости поступают от российских производителей.
«На наличие муки, сахара, макаронных изделий, круп, молочной продукции введенные санкции не повлияют», - подытожил Дениско.
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