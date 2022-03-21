РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В подмосковном Подольске за минувшую неделю выявили 243 нарушения ПДД на пешеходных переходах, в том числе 116 раз автомобилисты не уступали дорогу пешеходам. Об этом сообщила группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

С 14 по 20 марта прошло профилактическое мероприятие «Пешеход - пешеходный переход», направленное на снижение количества и тяжести ДТП, связанных с наездами на пешеходов в зоне действия переходов.

Во время профилактического мероприятия выявили 243 нарушения. Из них 116 по ст. 12.18 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением ТС), пользующимся преимуществом в движении).

Еще 7 по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ (остановка или стоянка транспортного средства на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного ч. 6 ст. 12.19 КоАП РФ, либо нарушений правил остановки или стоянки транспортного средства на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного ч.6 ст. 12.19 КоАП РФ). Также 120 по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД).

Участников дорожного движения попросили быть внимательными и вежливыми, а также помнить, что нарушение ПДД приводит к трагедиям.