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Более 300 человек из Лосино-Петровского приняли участие в «Диктанте Победы»

Более 300 человек из Лосино-Петровского приняли участие в «Диктанте Победы», передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Для очного написания международного исторического диктанта были открыты 10 площадок в Лосино-Петровском городском округе.

Участие в диктанте приняли депутаты местного отделения партии «Единая Россия», сторонники, партийцы, молодежь города, учителя, ветераны, курсанты, члены семей бойцов Специальной Военной Операции и все желающие.

Организаторами для проведения акции выступила партия «Единая Россия». Помощь в организации и проведении мероприятия оказала «Молодая Гвардия Единой России», «Волонтеры Подмосковья» и «Волонтеры Победы».

«Сегодня свои двери открыли 10 площадок, на которые приходили все желающие. Было приятно видеть молодых, которые рвутся к изучению истории своей страны. Приходили и те, кто впервые решил попробовать свои силы в такой значимой для нашей страны акции.», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» по городскому округу Лосино-Петровский Илья Корбут.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.