В Павлово-Посадском городском округе прошел «Диктант Победы»

Сегодня в Павлово-Посадском городском округе прошел международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны — «Диктант Победы», в котором приняли участие более 600 человек, включая представителей местного отделения партии «Единая Россия», депутатов Совета депутатов, членов местного совета сторонников партии, активистов Молодой Гвардии Единой России, а также учащихся школ и техникума, передает пресс-служба партии.

На территории Павлово-Посадского городского округа организовано более 20 площадок: в МЦ «Авангард» и Молодежном центре г. Электрогорск, на территории «Центральной библиотеки МУК ЦБС», а также в 19 образовательных учреждениях округа.

«Диктант Победы», организованный партией «Единая Россия» проводится уже в шестой раз, в формате тестирования с целью вовлечения широкой общественности в изучение истории Великой Отечественной войны, поднятия уровня исторической грамотности и формирования патриотических ценностей среди молодежи. Участникам было предложено решить 25 задач за 45 минут.

Особое внимание стоит уделить площадке находящийся на территории МОУ СОШ № 10 имени дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР В. Ф. Быковского, где впервые 2024 году прошел «Диктант Победы». На площадке МОУ СОШ № 10 «Диктант Победы» писали более 30 человек, в числе которых исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Золина и депутат Совета депутатов Дмитрий Новиков.

" «Диктант Победы» — это не просто возможность проверить наши знания о Великой Отечественной войне, но и символический акт увековечения и признания подвигов наших предков в борьбе против фашизма. Это событие выступает как важное звено, соединяющее наше прошлое с настоящим. В этом контексте историческая память и патриотизм играют ключевую роль в формировании нашей национальной идентичности и единения общества. Своевременное напоминание о значимых событиях прошлого способствует формированию единой исторической нормативности и культурного единства. Участие в таких мероприятиях крайне важно, поскольку они являются неотъемлемой частью процесса сохранения памяти о героических поступках наших предков и демонстрации мужества нашего народа», — сказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Золина.

Любой желающий смог принять участие в акции и оценить свои знания об основных событиях Великой Отечественной войны, вне зависимости от своей локации. Ведь участвовать в «Диктанте Победы» можно было в как в оффлайн, так и в онлайн форматах.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

