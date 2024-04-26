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Министр нацбезопасности Израиля был госпитализирован после ДТП

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир попал в ДТП. Медики госпитализировали его для проведения обследований, сообщает RT.

Инцидент произошел после того, как Итамар Бен-Гвир посетил место нападения на девушку в городе Рамла. Чиновник получил легкие травмы и находился в сознании, когда его госпитализировали.

Авария произошла из-за того, что машина министра проехала на красный свет. Нарушение правил дорожного движения привело к столкновению автомобилей.