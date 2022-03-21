РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. В текущем году ко Дню знаний в ЖК «Столичный» подмосковной Балашихи планируют открыть 2 школы, строительство одной из них на 550 мест уже завершено, а другая на 1,1 тыс. учеников будет сдана к 1 сентября. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, устройство ограждающих конструкций и внутренних перегородок, наружных и внутренних сетей, сообщает пресс-служба компании «Главстрой-Регионы».

Здание новой 4-этажной школы на 550 мест общей площадью 9,6 тыс. кв. м, которую компания передала городу, уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию и готово к работе. Она станет филиалом действующей школы №6, расположенной по соседству, что позволит увеличить количество учеников вдвое.

Школа рассчитана на 22 класса начального, основного и среднего звена. Помимо традиционных классов в здании располагаются кабинеты иностранных языков, компьютерные классы, лаборатории, мастерские по обработке металла и дерева, швейная мастерская и кулинария. В школе обустроены библиотека с читальным залом и медиацентром, большой спортзал, актовый зал на 320 мест. Также предусмотрены медблок и столовая.

На прилегающей территории организованы площадки для игр и прогулок: скамейки, развивающие и спортивные тренажеры, для безопасности используется специальное прорезиненное покрытие. Особое внимание уделено доступной безбарьерной среде: предусмотрен легкий доступ на территорию, в здание и на все этажи для маломобильных граждан.

По словам замдиректора по строительству «Главстрой-Регионы» Василия Скоромникова, все технологическое оборудование установлено в рамках проекта, который прошел экспертизу. Основное оборудование смонтировано и поставлено.

«Ждем сигнала от дирекции школы, чтобы довести последние комплектующие и немонтируемую мебель: медицинское, а также звуковое оборудование для актового зала. Думаю, что и дети, и их родители, и персонал школы оценят насыщенность комплектации», - сказал Скоромников.

Он добавил, что также к 1 сентября они передадут Балашихе 3-этажную школу на 1,1 тыс. мест общей площадью 17,4 тыс. кв. м в северной части ЖК. Она станет самым крупным образовательным объектом и вместит более 40 классов. Здесь будут воплощены все идеи и наработки, которые уже прошли апробацию в построенных объектах.

«Основной объем строительных работ уже выполнен, остаются отделочные работы и комплектация», - отметил Скоромников.