РИАМО - 21 мар. Профильная комиссия рекомендовала Мосгордуме рассмотреть 15 кандидатур в новый состав Общественной палаты города Москвы, сообщает пресс-служба столичного парламента

Комиссия столичного парламента по законодательству, регламенту, правилам и процедурам одобрила проект постановления Московской городской думы «Об утверждении членов Общественной палаты города Москвы». Заседание прошло в видеорежиме.

В состав Общественной палаты Москвы входит 45 человек. 15 членов предлагает столичный парламент.

«Система формирования – трехступенчатая. Депутаты утверждают 15 членов – по представлению зарегистрированных на территории Москвы некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений», – сказал председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

Работа по формированию палаты выполняется вместе с комитетом общественных связей и молодежной политики столицы.

Все представленные кандидатуры участвуют в работе комиссии. Они могут ответит на вопросы столичных парламентариев. Среди кандидатов – Александр Асафов, Максим Буре, Вадим Виноградов, Оксана Гаман-Голутвина, Руслан Губайдуллин, Вадим Ковалев, Надежда Косарева.

Также в число претендентов вошли Алексей Кошель, Сергей Ладочкин, Илья Массух, Людмила Мясникова, Филипп Смирнов Филипп, Валерий Теличенко, Владимир Валерий Чернецкий и Александр Школьник.