Суд запретил показывать россиянам икру, сыр и шпроты из Европы

Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга рассмотрел административные иски, касающиеся признания информации в Сети сведениями, распространение которых запрещено на территории РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

На сайтах fermaspb.ru, ogorod-foodmarket.ru, avito.ru, finskii-tovary.ru размещена информация с предложением купить икру, шпроты и сыр, которые запрещены к ввозу в страну из ЕС.

По мнению суда, вход на перечисленные сайты не имеет ограничений в доступе, поэтому информация о продаже, запрещенной к ввозу, может быть просмотрена неограниченным кругом пользователей, что влечет нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц.

Суд поданные иски удовлетворил. Также он признал запрещенной к распространению в России информацию о продаже продукции из стран Евросоюза по 12 ссылкам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.