RT показал трогательный разговор бойца ВС РФ с женой после возвращения из плена
В рамках недавнего обмена пленными между Россией и украинскими властями, который прошел по схеме 200 человек на 200, один из освобожденных российских военнослужащих сразу связался по телефону со своей супругой. Момент попал на видео, которое опубликовал RT.
Боец поделился, что его жена провела в ожидании полтора года. Он выразил благодарность за то, что о нем помнили и включили в обмен, добавив, что теперь у них все будет хорошо и супруга наконец дождалась его возвращения.
«Дождалась, все хорошо. Спасибо, что обменяли, не забыли, все хорошо», — отметил военный.
Министерство обороны РФ ранее подтвердило информацию об обмене военнопленными с Украиной, в котором участвовали по 200 человек с каждой стороны. При освобождении российских военнослужащих помощь в качестве посредников оказали ОАЭ и США.
