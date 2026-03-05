RT показал трогательный разговор бойца ВС РФ с женой после возвращения из плена

В рамках недавнего обмена пленными между Россией и украинскими властями, который прошел по схеме 200 человек на 200, один из освобожденных российских военнослужащих сразу связался по телефону со своей супругой. Момент попал на видео, которое опубликовал RT .

Боец поделился, что его жена провела в ожидании полтора года. Он выразил благодарность за то, что о нем помнили и включили в обмен, добавив, что теперь у них все будет хорошо и супруга наконец дождалась его возвращения.

«Дождалась, все хорошо. Спасибо, что обменяли, не забыли, все хорошо», — отметил военный.

Министерство обороны РФ ранее подтвердило информацию об обмене военнопленными с Украиной, в котором участвовали по 200 человек с каждой стороны. При освобождении российских военнослужащих помощь в качестве посредников оказали ОАЭ и США.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.