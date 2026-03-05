Эксперт: алкоголь не поможет справиться со стрессом застрявшим в Дубае туристам

Застрявшим в Дубае туристам в случае возникновения острого эмоционального состояния нужно применить технику экстренной психологической помощи. Алкоголь и психоактивные вещества не помогут справиться со стрессом, отметила директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Никишина Вера в разговоре с «Осторожно, новости» .

По ее словам, существует большая разница между людьми, постоянно проживающими на территории, где происходят боевые действия, и теми, кто попадает в такую ситуацию временно и неожиданно. Так, например, произошло с туристами, которые застряли в ОАЭ и других странах из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Путешественник изначально воспринимает происходящее как часть своего туристического опыта. Он не осознает реальность угрозы, но по мере ее приближения он начинает испытывать острое эмоциональное состояние, вплоть до панических атак. При этом смена эмоций может произойти быстро и резко: от интереса — к панике.

Это может вызвать дезориентацию или развитие психического состояния. Эксперт посоветовала в таких случаях пользоваться техникой экстренной психологической помощи. Но если человек не знает ее, такое острое эмоциональное состояние либо проживается полностью, либо нейтрализуется специалистом, владеющим техникой.

Ранее авиакомпании приостановили полеты в ОАЭ и ряд других стран из-за иранского конфликта. Затем они постепенно возобновили работу — россиян начали доставлять домой вывозными рейсами. Между тем из-за иранского конфликта несколько сотен граждан России оказались заблокированными на территории Шри-Ланки и Таиланда.

