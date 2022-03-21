РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Городской округ Люберцы присоединится к экологической акции «Час Земли» 26 марта и на 60 минут отключат подсветку Дворца культуры на Октябрьском проспекте, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно со Всемирным фондом дикой природы России ежегодно проводит акцию «Час Земли». В 2022 году акция проводится 26 марта в период с 20:30 до 21:30. В городском округе Люберцы на час будет отключена подсветка ДК», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что присоединиться к акции могут все жители. Для этого необходимо 26 марта с 20:30 до 21:30 выключить свет в своей квартире.