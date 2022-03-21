РИАМО - 21 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил сводный план тушения лесных пожаров на текущий год на территории региона, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

«Сводный план – это один из главных регламентных документов в системе организации охраны лесов от пожаров. Он позволяет эффективнее взаимодействовать профильным службам во время пожароопасного сезона, координировать личный состав и технические средства», – напомнил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он уточнил, что составление такого плана является одним из важных этапов подготовки к пожароопасному сезону. Данный документ создан с учетом тушения пожаров 19 областных лесничеств Подмосковья. Также его согласовали сотрудники областного главка МЧС, представители департамента лесного хозяйства по ЦФО и другие ведомства.

В своде объяснены меры по противопожарному обустройству лесов, населенных пунктов, перечислены формирования пожарной охраны, разъяснена организация мониторинга пожарной опасности в лесах и так далее.