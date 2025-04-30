В Центре помощи СВО «Забота» прошел благотворительный мастер-класс

В этот раз при участии и поддержке «Ассоциации ветеранов СВО» на площадке Центра помощи СВО «Забота». «Мой папа — герой!» — такова тема работ, создаваемых юными художниками совместно с волонтерами — мастерами кистей и красок.

17 детей со всей Московской области учатся выражать свои эмоции и чувства с помощью искусства. Кто-то приехал с отцом-ветераном. У кого-то на память остались только фото и награды героя. Также в мероприятии приняли участие молодогвардейцы Красногорска, волонтеры Истры и Шаховской. Да и вообще — все, кто поддерживает наших бойцов и ждет их скорейшего возвращения домой с победой.

«Сегодня тема затронута именно „Мой папа — герой“. Эта идея пришла нам совместно с фондом „Синергия добра“. -первых, это очень трогательно. Во-вторых, здесь кроме добра и, наверное, нежности к детям, нежности детей к своим родителям, ничего другого нет. Поэтому это вызывает так много эмоций. Первое слово — это „добро“. Мы хотим просто его размножать и двигать дальше. И чтобы там наши ребята чувствовали это тепло, которое творится здесь», — уточнил депутат Госдумы РФ от 120 избирательного округа Сергей Колунов.

Степан Лысенков родом из Рузы. Он учится в третьем классе и впервые писал портрет. А по завершению работы Степан приобрел первого поклонника и почитателя — героического папу.

Эти и другие работы участников мастер-классов проекта «Синергия добра» можно будет увидеть 30 мая на выставке в океанариуме «Крокус-Сити-Холла».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.