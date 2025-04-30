Депутат Рожнов рассказал о привилегиях контрактной службы

«Меры поддержки военнослужащих в Подмосковье постоянно расширяются. Сегодня в области действуют федеральные и региональные меры поддержки, которые распространяются не только на самих бойцов, но и на членов их семей. Они включают в себя единовременные и постоянные денежные выплаты и компенсации, налоговые льготы, бесплатные или льготные социальные услуги», — сказал Рожнов.

По его словам, связь с бойцами и их семьями поддерживается на постоянной основе. Стараемся сделать так, чтобы наши Герои на передовой ощущали поддержку тыла.

«Среди моих общественных помощников есть те, кто заключил контракт, поэтому стараюсь тоже быть с ними всегда на связи. Основная мотивация для военнослужащих по контракту — это желание защитить свою Родину и вернуться домой с Победой», — отметил Рожнов.

Он напомнил, что уже полтора года в Балашихе функционирует Московский областной центр отбора бойцов на военную службу по контракту. Он был открыт в апреле 2023 по поручению Губернатора Андрея Воробьева.

«Центр по праву называют одним из лучших в стране. Он очень удобен для будущих бойцов, так как здесь в одном месте можно пройти медицинскую комиссию, собеседование с психологом, оформить все необходимые документы в системе „одного окна“ и проконсультироваться по вопросам получения выплат и льгот, в том числе и для членов семьи. Также важной частью подготовки является овладение навыками в огневой подготовке и тактической медицине. Такой объединенный центр не только значительно упрощает и ускоряет процесс прохождения отбора, но и повышает эффективность подготовки будущих бойцов», — добавил парламентарий.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.