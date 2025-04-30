Москвичи нашли крашеного воробья, но есть нюанс

Жительница столицы опубликовала пост с возмущениями. Она обнаружила в Бабушкинском районе «крашеного воробья». Однако пользователи Сети быстро объяснили ее ошибку, сообщает Telegram-канал «Москва 125».

Женщина опубликовала в Сети фотографии «воробья». Москвичка посчитала, что над пернатым кто-то поиздевался.

«Воробья покрасили? Издеваться так над бедными птицами! Никогда таких у нас в Бабушкинском не видели!» — написала жительница Москвы.

Пользователи Сети тут же высмеяли москвичку и объяснили, что перед ней — самец красногрудого зяблика. Птица размером с воробья, но отличается ярким оперением — у нее синевато-серая голова, коричнево-зеленая спина, бурые зоб и грудь, а на крыльях — белые пятна.

Ранее департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы призвал жителей столицы перестать подкармливать уток, потому что из-за этого потомство пернатых может быть под угрозой.