Фургал подал в суд на «Соловьев Live»

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подал иск о защите чести и достоинства к ООО «Телекомпания „Штрихкод“» («Соловьев Live») и журналисту Иннокентию Шеремету. Заявление приняли к производству в Савеловском райсуде Москвы, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Истец указал, что в эфире программы „День Z с Иннокентием Шереметом“ на канале „Соловьев Live“ гражданин Шеремет И.В. распространил недостоверные сведения, порочащие честь и достоинства Фургала С. И», — сообщили в пресс-службе.

По мнению Фургала, Шеремет неоднократно и бездоказательно обвинял его в причастности к банде «Общак» и совершении «многочисленных убийств» в 1990-е годы. Экс-губернатор счел, что эти высказывания оскорбляют его и являются лживыми, после чего подал в суд на программу и самого журналиста.

Фургал требует обязать «Соловьев Live» и Шеремета опровергнуть критику в его адрес и выплатить ему компенсацию за моральный ущерб.

«Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 26 мая 2025 года», — добавили в пресс-службе.

В 2023 году суд в Подмосковье приговорил Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по делу об организации заказных убийств и покушении на убийство в начале 2000-х годов. Срок назначили по совокупности совершенных преступлений.