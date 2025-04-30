Павловский Посад передал в зону СВО сотый автомобиль

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне из Павловского Посада Московской области в зону специальной военной операции отправился очередной гуманитарный конвой. В этот раз на передовую доставят более 20 тонн грузов, включая автомобили, технику, оборудование и средства защиты. В составе гумгруза сотый автомобиль, отправленный округом с начала СВО, сообщает пресс-служба округа.

Это весомый вклад в приближение победы и реальная помощь нашим воинам, защищающим Отечество. Груз формировался по инициативе депутатов Совета депутатов, членов фракции «Единая Россия» Романа Тикунова и Павла Ненашева. Особое внимание уделено техническому оснащению. Всего в конвой вошли 6 автомобилей, 3 мотоцикла, 87 детекторов дронов, 3 спутниковые системы связи, 5 комплектов радиоэлектронной борьбы, 13 генераторов, а также тепловизоры, квадрокоптеры и необходимые запчасти.

«Детекторы дронов — это жизненно важное оборудование. Они позволяют нашим бойцам заранее обнаруживать беспилотники противника, что особенно актуально при защите позиций и важных объектов. В этом грузе мы смогли собрать значительное количество таких устройств, что поможет закрыть наиболее острые потребности подразделений. Существенно усилил собранный нами груз депутат Государственной думы Геннадий Панин», — сказал депутат Роман Тикунов.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов отметил, что каждая такая отправка — это не просто цифры. Это конкретная помощь нашим бойцам, которая повышает их безопасность и боеспособность.

«Одна из самых крупных наших гуманитарных миссий — в течение нескольких дней посетить подразделения, где стоят на страже безопасности наши доблестные военнослужащие, ушедшие от Павлово-Посадского военкомата — в Курской, Белгородской, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР. Также днем ранее передали колеса для большегрузных машин вклад в укрепление обороноспособности и поддержку наших героев. Особая благодарность всем, кто оказывает посильную поддержку в приобретении, формировании, сборе и доставке гуманитарного груза — вместе мы сила, способная поддержать каждого защитника нашей великой страны», — сказал Семенов.

За время СВО Павлово-Посадский округ организовал уже более 60 гуманитарных отправок. Передача 100-го автомобиля — важная веха, но работа продолжается. Как подчеркивают организаторы, пока есть потребности бойцов — будет и помощь от земляков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.