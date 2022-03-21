РИАМО - 21 мар. Прошла торжественная церемония закрытия зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске. Подмосковье стало вторым среди регионов РФ по числу медалей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Всего областные атлеты выиграли 28 медалей, из которых 15 золота, 10 серебра и 3 бронзы. На первом месте по количеству медалей – Москва.

В составе российской сборной выступали 19 спортсменов, представляющих Подмосковье.

По итогам игр сборная РФ завоевала 106 наград, из них 39 золота, 40 серебра и 27 бронзы. Атлеты из сборной команды Белоруссии выиграли 16 медалей (5 золотых, 2 серебряные, 9 бронзовых). Третьими стали паралимпийцы из Армении.

Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» состоялись с 18 по 20 марта. В турнире участвовали атлеты из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Состязания провели в 6 дисциплинах – лыжных гонках, биатлоне, керлинге на колясках, сноуборде, горных лыжах и хоккее-следж.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина подчеркнула, что Подмосковье гордится каждым паралимпийцем, приехавшим в Ханты-Мансийск, а также благодарит их за проявленное мужество и волю к победе.

«Гордимся нашими подмосковными спортсменами, благодаря которым нашему региону удалось попасть в двойку лучших субъектов РФ по числу завоеванных медалей. Поздравляю представителей Московской области и всю сборную России с выдающимися результатами», – добавила вице-губернатор.