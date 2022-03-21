РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Спортсмены городского округа Люберцы выиграли 15 медалей на чемпионате России по восточному единоборству (сито-рю), сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

С 18 по 21 марта во Дворце спорта «Лобня» проходили чемпионат России, первенство России и Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству (сито-рю).

Люберцы представили спортсмены «БУДО-Искра» и «Центра патриотического воспитания «Искра».

«По итогам финала наши спортсмены завоевали 5 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых награды. Поздравляем спортсменов и их тренеров с заслуженным успехом», - сказал Ружицкий.