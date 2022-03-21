РИАМО - 21 мар. Организаторы XVII Всероссийского форума-выставки «Госзаказ-2022» скорректировали вопросы деловой программы мероприятия. Ключевой темой станет производство российских товаров в условиях санкций и экономического давления, сообщает пресс-служба форума-выставки «Госзаказ».

Представители правительства России, государственных корпораций, банков и общественных организаций, а также депутаты выделили главные проблемы, связанные с покупкой российской продукции в актуальных условиях. Так, участники заявили о необходимости упростить алгоритмы, которые помогали бы быстрее подтверждать российское происхождение товаров.

Кроме того, участники форума отметили важность снижения барьеров для попадания изделий в Реестр российской промышленной продукции. Свои предложения сделали представители Федерального казначейства, Минпромторга России, ФАС России, Минэнерго России, Торгово-промышленной палаты РФ и академии контрактных отношений.

Промышленные предприятия, в том числе оборонно-промышленного комплекса, будут встраиваться в механизмы закупок, актуальные для гражданского рынка. Правительство России рассматривает дискуссионную площадку «Госзаказ-2022» в этом ключе как дополнительную возможность ускорить диверсификацию предприятий.

Участники оргкомитета форума отметили, что спрос на отечественные технологии и наукоемкие товары существенно вырос.

«На мероприятии мы хотим получить реальный отклик от заказчиков всех уровней. За основу взят критерий «доля российских товаров в совокупном годовом объеме закупок» за исключением услуг и строительства в рублевом эквиваленте», – заявил зампред комитета Госдумы РФ по защите конкуренции, зампред оргкомитета форума-выставки «Госзаказ» Антон Гетта.

Он добавил, что источником статистических данных выступает Единая информационная система закупок.

«Госзаказ-2022» пройдет на фоне глобальных экономических перемен. Российская промышленность и механизмы государственных и корпоративных закупок проходят мобилизацию.

«В некоторых отраслях сейчас не хватает товаров российского происхождения. На Форуме озвучили перечень таких отраслей. Очевидно, что вкладывать ресурсы в создание новой продукции без гарантированного сбыта предприятия не будут», – заявил директор форума-выставки «Госзаказ» Андрей Садофьев.

По его словам, в России следует как можно скорее запустить механизм офсетных контрактов. Эта тема получит на форуме особое внимание.

Форум-выставка «Госзаказ-2022» будет проходить в столице с 6 по 8 апреля в Инновационном центре «Сколково». В мероприятии примут участие заказчики и поставщики, представители регулятора и контролеров контрактной системы. Главой оргкомитета форума является вице-премьер Юрий Борисов.