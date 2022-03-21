РИАМО - 21 мар. Согласно постановлению правительства РФ от 18 марта, компании и организации, которые в 2022 году возьмут на работу молодых специалистов, смогут получить господдержку в рамках программы субсидирования найма. О том, за каких работников можно получить субсидии и как это сделать, рассказали в Мособлдуме.

Работодатели смогут получить субсидии за прием на работу нескольких категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе – выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.

Субсидия составит три минимальных размера оплаты труда с учетом районного коэффициента, суммы страховых взносов и количества трудоустроенных. Первую выплату компания получит через месяц после найма соискателя, вторую — через три месяца, третью — через шесть месяцев.

За получением поддержки работодатель сможет обратиться в центр занятости для подбора специалистов дистанционно на портале «Работа в России».

«В Подмосковье реализуется закон о квотировании рабочих мест, направленный в том числе и на трудоустройство молодых людей после учебы. Дополнительное федеральное субсидирование станет еще одним стимулом для работодателей», - отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Он добавил, что сегодня в Московской области насчитывается около 19 тыс. безработных. При этом в регионе открыты для трудоустройства более 63 тыс. вакансий.